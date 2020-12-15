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ФАС: меры по сдерживанию цен на продукты будут носить постоянный характер

Анна Касаткина
22:25 15.12.2020
Необходимые документы для снижения цен на отдельные продукты уже подготовлены и согласованы, отметили в ведомстве.
ФАС: меры по сдерживанию цен на продукты будут носить постоянный характер
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Меры по сдерживанию цен на базовые продукты питания в России будут носить постоянный характер. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В ведомстве подчеркнули, что необходимые документы для снижения цен на отдельные продукты уже подготовлены и согласованы, собирается информация и обращения граждан по динамике цен.

«Принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер», – говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам жестко раскритиковал рост цен на продукты питания. После этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу проводить мониторинг цен на отдельные продукты и ежедневно докладывать о результатах в правительство. До 20 декабря производители и ритейлеры подпишут соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

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