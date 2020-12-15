В Подмосковье горит склад при женском монастыре

В Подмосковье загорелся склад с хозяйственным инвентарем на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря. Площадь пожара составляет 600 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По последним данным, есть угроза перехода огня на соседнее строение. Ведется тушение пожара. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 декабря, в подмосковном Одинцово вспыхнул склад с макулатурой. Для ликвидации пожара было привлечено 20 единиц техники, более 70 человек.