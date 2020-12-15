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Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов

Виктория Ивашечкина
21:31 15.12.2020
Более того, в новогодние праздники дополнительных ограничений для досуговых мест столицы также не планируется.
Власти Москвы заявили об отсутствии предпосылок к закрытию ресторанов и магазинов
© Фото: Clara Margais, dpa, Globallookpress

Московские власти не планируют закрывать рестораны и магазины в столице. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Мы надеемся все-таки избежать локдауна. В Москве и магазины, и рестораны работают. Каких-либо предпосылок к тотальному закрытию нет», - сказал он в эфире «Россия-24».

По его словам, в новогодние праздники дополнительных ограничений для досуговых мест не планируется.

Ранее в Кремле заявили, что планов по введению полного локдауна на территории России из-за пандемии коронавирусной инфекции нет. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подробно объяснил ситуацию, сказав, что действующих мер противодействия хватает и их усиление не необходимо.

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