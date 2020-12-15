Вучич назвал сроки запуска газа по «Балканскому потоку»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пуск газа по «Балканскому потоку» состоится 29 или 30 декабря. Об этом политик рассказал во вторник, 15 декабря, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года», - отметил Вучич.

Политик также поблагодарил российских партнеров за «корректность в этом вопросе», передает ТАСС. Кроме того, комментируя возможные американские санкции из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против «рэкета во внешней политике».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград намерен развивать партнерские отношения с Россией. Политик намерен вести самостоятельную, независимую политику, развивать дружественные отношения с Россией и обсуждать ключевые вопросы в рамках укрепления дальнейшего сотрудничества.