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Вучич назвал сроки запуска газа по «Балканскому потоку»

Виктория Ивашечкина
21:02 15.12.2020
Сербский лидер также поблагодарил российских партнеров за корректность в общих деловых вопросах и сотрудничество.
Вучич назвал сроки запуска газа по «Балканскому потоку»
© Фото: Christian Thiel, imago stock&people, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пуск газа по «Балканскому потоку» состоится 29 или 30 декабря. Об этом политик рассказал во вторник, 15 декабря, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года», - отметил Вучич.

Политик также поблагодарил российских партнеров за «корректность в этом вопросе», передает ТАСС. Кроме того, комментируя возможные американские санкции из-за покупки российского газа, Вучич резко выступил против «рэкета во внешней политике».

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград намерен развивать партнерские отношения с Россией. Политик намерен вести самостоятельную, независимую политику, развивать дружественные отношения с Россией и обсуждать ключевые вопросы в рамках укрепления дальнейшего сотрудничества.

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