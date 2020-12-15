Итальянские ученые предложили новый метод лечения гипертонии. Специалисты считают, что побороть повышенное артериальное давление можно при помощи биоэлектронной стимуляции.

По данным ученых из Научно-исследовательского института госпитализации и лечения IRCCS Neuromed, большую роль в повышении артериального давления играет селезенка – она активирует в себе Т-лимфоциты, которые через кровь мигрируют в другие органы, которые становятся «мишенью» гипертонии. Активацию Т-лимфоцитов, как показали более ранние исследования, вызывает взаимодействие между нервными системами на уровне блуждающего и селезеночного нервов.

Специалисты провели опыты на животных, во время которых электрические импульсы прикладывали к частям блуждающего нерва. Исследование показало, что биоэлектронная стимуляция уменьшает осложнения при гипертонии. По словам ученых, это стало первым шагом в воздействии на фундаментальные механизмы гипертонии без лекарств.

«Результаты показывают нам возможность разработки совершенно новых, немедикаментозных методов лечения гипертонии, которые помогут большому количеству людей», – цитирует одного из авторов исследования, профессора медицинского факультета Джузеппе Лембо РИА Новости.

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