Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские и сербские специалисты находятся в постоянном контакте по поводу разработок и производства вакцины от коронавируса. По словам дипломата, у обеих стран уже накоплен неплохой опыт в вопросе борьбы с COVID-19.

«Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства», - подчеркнул Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Сербии, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров во вторник, 15 декабря, посетит Сербию и встретится с президентом страны Александром Вучичем, а также с главой сербского дипведомства Николой Селаковичем.