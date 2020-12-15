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Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от коронавируса

Виктория Ивашечкина
20:36 15.12.2020
По словам главы МИД РФ, у обеих стран уже имеется большой опыт в вопросе борьбы с коронавирусом.
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Сербии по вакцине от коронавируса
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские и сербские специалисты находятся в постоянном контакте по поводу разработок и производства вакцины от коронавируса. По словам дипломата, у обеих стран уже накоплен неплохой опыт в вопросе борьбы с COVID-19.

«Наши специалисты находятся в постоянном контакте по практическим вопросам разработки вакцины и ее последующего производства», - подчеркнул Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Сербии, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров во вторник, 15 декабря, посетит Сербию и встретится с президентом страны Александром Вучичем, а также с главой сербского дипведомства Николой Селаковичем.

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