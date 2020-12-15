В Минсельхозе оценили состояние внутреннего рынка продуктов питания

Объемы производства продовольствия в России позволяют полностью обеспечить внутренний рынок основными продуктами питания. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

В ведомстве отметили, что в 2020 году российский аграрно-промышленный комплекс демонстрирует рост по ключевым направлениям, таким как растениеводство, животноводство и производство продуктов питания.

«За 11 месяцев текущего года увеличились объемы производства таких продуктов, как подсолнечное и сливочное масло, молоко, сыры, колбасные изделия, мясные консервы и полуфабрикаты, консервированный картофель», – цитирует сообщение Минсельхоза РИА Новости.

Положительной динамики в переработке, по мнению специалистов аграрного ведомства, удалось добиться за счет планомерного роста производства сельскохозяйственного сырья, внедрения новых инвестпроектов, расширения мощностей предприятий и модернизации производства, а также совершенствования мер господдержки. В частности, в период пандемии Минсельхоз реализовал комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы отрасли и продовольственной безопасности страны.