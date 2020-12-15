В стране и мире Коронавирус В России создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу Виктория Ивашечкина По словам специалистов, абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет. © Фото: Peter Endig globallookpress Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Пирогова разработали метод для определения клеточного иммунитета к COVID-19. «Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека», - говорится в сообщении, передает РИА Новости. Специалисты уточнили, что анализ наличия антител к COVID-19 и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет. Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции. Специальные клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика