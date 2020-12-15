В России создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Пирогова разработали метод для определения клеточного иммунитета к COVID-19.
«Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Специалисты уточнили, что анализ наличия антител к COVID-19 и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции. Специальные клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок