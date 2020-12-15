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В России создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу

Виктория Ивашечкина
20:00 15.12.2020
По словам специалистов, абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.
В России создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу
© Фото: Peter Endig globallookpress

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом им. Пирогова разработали метод для определения клеточного иммунитета к COVID-19.

«Разработан уникальный диагностический метод определения репертуара Т-клеточных рецепторов, специфичных для SARS-CoV-2, на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Специалисты уточнили, что анализ наличия антител к COVID-19 и клеточного иммунитета показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции. Специальные клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок

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