Нарколог назвал смертельно опасный способ «вылечить» похмелье

Попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма. Такого мнения придерживается главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Евгений Брюн.

Он подчеркнул, что «наслаивать» новый алкоголь нельзя до тех пор, пока не переработан старый.

«Нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», - добавил Брюн в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что также необходимо понимать, что похмелье – это остаточная алкоголизация. По его словам, существует масса других способов, которые могут уравновесить организм: это можно сделать благодаря кефиру, крепкому бульону, а также капустному рассолу.

Ранее в Минздраве рассказали, чем закусывать алкоголь и как правильно опохмеляться.