Губернатор Тверской области доложил Путину о ситуации с COVID-19 в регионе

Президент России Владимир Путин провел сегодня рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Одной из главных тем их разговора стала ситуация с коронавирусом в регионе, также обсуждались методы борьбы с данной инфекцией. По словам Рудени, был сформирован необходимый коечный фонд, который на данный момент составляет около 15%. Также в области имеется «горячий» резерв, заблаговременно закуплено оборудование.

«Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный. Надеемся, что распространение коронавирусной инфекции у нас находится под контролем. И сейчас, конечно, основная задача - это медицинский персонал», - заявил глава региона.

Путин поинтересовался вводимыми в области ограничениями на фоне пандемии COVID-19. Руденя рассказал, что на данный момент запрещены массовые мероприятия с участием более 500 человек. Однако, по мнению президента, и такое количество людей является достаточно большим.

«На самом деле, у нас люди очень сознательные. Надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит. И сегодня, говоря про ограничения, конечно, задача - сохранить рабочие места и экономику, но не в ущерб здоровью граждан», - добавил глава региона.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась поддержка экономики, малого и среднего бизнеса: в Тверской области ранее была введена программа «Оборотный капитал». При этом российский президент отметил рост валового регионального продукта области. Также президент отметил, что в регионе зафиксирован более низкий уровень безработицы, чем в среднем по стране.