«Битва за душу Америки»: каким стал финал президентской гонки в США

Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что две страны, несмотря на разногласия, могут реально способствовать решению многих мировых проблем.

То, что Байден – новый президент Соединенных Штатов накануне официально подтвердила коллегия выборщиков. Дональд Трамп все еще отказывается признавать поражение на выборах, но уже распорядился паковать вещи, чтобы съехать из Белого дома. 306 против 232 голосов в пользу Байдена. С таким же счетом четыре года назад выборщики проголосовали за самого Трампа, и тогда он назвал победу сокрушительной.

Теперь же Трамп заявляет о фальсификации выборов демократами.

«Я беспокоюсь, что у страны может появиться нелегитимный президент. Президент, который проиграл выборы», – говорит он.

Суды, пересуды, нескончаемые подсчеты голосов, однако на этих выборах Трамп проиграл дважды – и по числу простых избирателей, и по количеству голосов выборщиков.

«В этой битве за душу Америки демократия одержала верх. Мы, народ, голосовали за веру в наши убеждения. И теперь пришло время перевернуть страницу, как вы делали на протяжении всей нашей истории, чтобы объединиться и исцелиться. Как я уже говорил в этой кампании, я буду президентом для всех американцев», – обращается к избирателям Байден.

Его победная речь продолжается 14 минут и за это время он успевает покашлять 17 раз. Что, конечно, не остается без внимания. Все-таки это самый возрастной президент США – 20 ноября ему исполнилось 78 лет.

В группе повышенного риска Байден недавно сдавал тест на коронавирус и он оказался отрицательным. Но сегодня в Штатах перешагнули рубеж в 300 тысяч смертей от COVID-19. Даже выборщики голосуют онлайн – через приложения из дома.

В Нью-Йорке роди выборщиков выполняет чета Клинтон. В пустом зале они опускают в урну конверты с именем Байдена. После чего Хиллари делает немного неожиданное заявление.

«Я считаю, что следует упразднить Коллегию выборщиков и выбирать президента народным голосованием», – пишет он у себя на странице в Twitter.

Устаревшая процедура выборов американского президента стоила Хиллари кресла в Белом доме четыре года назад. Она набрала больше голосов избирателей – сразу на три миллиона. Но выборщики проголосовали за Трампа. Теперь уже сам Трамп напоследок отправляет в отставку генпрокурора – тот не поддержал обвинения в мошенничестве демократов на выборах. На улицах продолжаются митинги.

Расширение пакета антироссийских санкций, очередной виток поддержки Украины, вплоть до выхода из Минских соглашений – эксперты уверены, от администрации Байдена вряд ли стоит ждать сюрпризов.

«Принципиально администрация Байдена не изменит характер российско-американских отношений, они останутся остро конфронтационными, при этом общий накал конфронтации ужесточится», – считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Нельзя недооценивать и Камалу Харрис – первую женщину вице-президента в истории США. Теперь она самая влиятельная американка, которая займет президентское кресло, если с Байденом что-то случится.

«Байден не всегда понимает, где он находится и о чем говорит, поэтому это уже проблема, это непредсказуемость. Скорее всего, он будет не самостоятельным политиком. Многие годы он руководил комитетом по международным делам сената. Не могу сказать, что он отличался взглядами. Он поддерживал все, чего хотела администрация, поэтому оригинальностью не отличался», – говорит политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс. Инаугурация Байдена назначена на 20 января. Но Трамп уже пообещал не прийти на мероприятие. И это будет впервые в американской истории.