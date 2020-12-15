Защитить данные: какие меры разрабатывают в России против интернет-мошенников

Персональные данные россиян должны быть под надежной защитой. Такую задачу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил перед крупнейшими провайдерами цифровых услуг в стране.

Актуальность проблемы зашкаливает: разного рода мобильные и интернет-сервисы развиваются, но этим вовсю пользуются и мошенники. Они крадут номера паспортов, данные анкет и другую личную информацию. А главная их цель, конечно, деньги. В Челябинской области после одной подобной истории вообще предлагают банкам отменить выдачу кредитов онлайн.

Словно в тумане, мать двоих детей Ксения Теплых пошла на поводу у мошенников, которые больше напоминали цыганок из перехода. Звонок от якобы сотрудника службы безопасности одного из крупнейших российских банков закончился потерей почти четверти миллиона рублей.

По словам женщины, подвох она заподозрила только тогда, когда ей предложили компенсировать ущерб от действий мошенников, в размере 10% от этой суммы. Но этих денег, как говорится, уже и след простыл. Оказалось, что она не единственная, кто поплатился в прямом смысле за подобную доверчивость.

Вернуть деньги, как это часто бывает, практически невозможно. Можно лишь отследить звонок. Но чаще всего он приводит к местам не столь отдаленным.

На прошлой неделе эту тему на встрече с советом по правам человека поднимал даже президент. А уже на этой неделе МВД предлагает банкам и вовсе приостановить выдачу онлайн-кредитов. Впрочем, там необходимости в этом пока не видят.

Крупнейшие финансовые организации говорят, что не фиксируют всплеска мошенничеств. В обратном уверены эксперты по кибербезопасности. По их словам, с переходом на удаленную работу кражи данных участились.

Кроме этого, все чаще потенциальным жертвам звонят с так называемых подменных номеров. В интернете полно сайтов, которые предлагают за деньги изменить номер практически на любой.

В канун новогодних праздников на сайте Центробанка даже выпустили специальную инструкцию, как отличить мошенника. Насторожить должны звонок от незнакомца, любая просьба с переводом денег, а также требование действовать незамедлительно.

«Если вы не знаете, кто вам звонит, положите трубку. Спокойно, без паники, по номеру, указанному на банковской карте либо на сайте кредитной организации, позвоните туда, и тогда вашим сбережениям ничего не угрожает», - подчеркнул зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Только за первые полгода объем операций, совершенных без согласия клиента, превысил 4 миллиарда рублей. Заблокировано 10 тысяч телефонных номеров с подозрением на мошенничество. Другой вопрос, как банки выдают деньги выдают так легко и быстро. В случае с Ксенией из Челябинской области кредит ей перевели почти сразу, хотя из источников дохода у нее лишь пособие и алименты.