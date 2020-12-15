Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Защитить данные: какие меры разрабатывают в России против интернет-мошенников

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
19:27 15.12.2020
На этой неделе МВД РФ предложило банкам приостановить выдачу онлайн-кредитов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Персональные данные россиян должны быть под надежной защитой. Такую задачу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил перед крупнейшими провайдерами цифровых услуг в стране.

Актуальность проблемы зашкаливает: разного рода мобильные и интернет-сервисы развиваются, но этим вовсю пользуются и мошенники. Они крадут номера паспортов, данные анкет и другую личную информацию. А главная их цель, конечно, деньги. В Челябинской области после одной подобной истории вообще предлагают банкам отменить выдачу кредитов онлайн.

Словно в тумане, мать двоих детей Ксения Теплых пошла на поводу у мошенников, которые больше напоминали цыганок из перехода. Звонок от якобы сотрудника службы безопасности одного из крупнейших российских банков закончился потерей почти четверти миллиона рублей.

По словам женщины, подвох она заподозрила только тогда, когда ей предложили компенсировать ущерб от действий мошенников, в размере 10% от этой суммы. Но этих денег, как говорится, уже и след простыл. Оказалось, что она не единственная, кто поплатился в прямом смысле за подобную доверчивость.

Вернуть деньги, как это часто бывает, практически невозможно. Можно лишь отследить звонок. Но чаще всего он приводит к местам не столь отдаленным.

На прошлой неделе эту тему на встрече с советом по правам человека поднимал даже президент. А уже на этой неделе МВД предлагает банкам и вовсе приостановить выдачу онлайн-кредитов. Впрочем, там необходимости в этом пока не видят.

Крупнейшие финансовые организации говорят, что не фиксируют всплеска мошенничеств. В обратном уверены эксперты по кибербезопасности. По их словам, с переходом на удаленную работу кражи данных участились.

Кроме этого, все чаще потенциальным жертвам звонят с так называемых подменных номеров. В интернете полно сайтов, которые предлагают за деньги изменить номер практически на любой.

В канун новогодних праздников на сайте Центробанка даже выпустили специальную инструкцию, как отличить мошенника. Насторожить должны звонок от незнакомца, любая просьба с переводом денег, а также требование действовать незамедлительно.

«Если вы не знаете, кто вам звонит, положите трубку. Спокойно, без паники, по номеру, указанному на банковской карте либо на сайте кредитной организации, позвоните туда, и тогда вашим сбережениям ничего не угрожает», - подчеркнул зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Только за первые полгода объем операций, совершенных без согласия клиента, превысил 4 миллиарда рублей. Заблокировано 10 тысяч телефонных номеров с подозрением на мошенничество. Другой вопрос, как банки выдают деньги выдают так легко и быстро. В случае с Ксенией из Челябинской области кредит ей перевели почти сразу, хотя из источников дохода у нее лишь пособие и алименты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.