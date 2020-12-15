Эксперт объяснил, почему американский F-35 не выдерживает никакого сравнения с российским Су-57

По мнению обозревателя еженедельника «Звезда» Александра Артамонова: «сравнивать истребители Су-57 и F-35 это все равно, что сравнивать человека и шимпанзе». В студии ток-шоу «Открытый эфир» эксперт объяснил, в связи с чем он пришел к такому выводу и что думают об американском истребителе в Конгрессе США.

«Я прежде всего основываюсь на данных, которые нам предоставляет американский Конгресс, и в том числе такие издания как National Interest, National Defence, я могу продолжить список, он длинный. Дело в том, что у этого самолета (F-35, прим. ред.) по заключению счетной палаты Конгресса США более 900 недоработок, хотя он пошел в серию с 2015 году. Более 300 недоработок они относят к летальным, то есть это те, которые могут повлечь гибель аппарата и пилота. У него недоработки в системе управления турбиной, лазерным дальномером, не включается маяк при катапультировании, недоработки с покрытием. Он даже не в состоянии атаковать неподвижные цели, в 2017 году американцы пришли к выводу, могу сослаться на статью в National Defence, о том, что этот самолет не обладает соответствующим набором вооружения для атаки неподвижных целей. И в 2019 году по прежнему не обладал, потому что ГБУ-57, американская бомба, не была еще доработана к этому времени», - заявил журналист.

Несмотря на такую критику американских самолетов Конгрессом США, военное ведомство страны планирует разместить на территории Аляски 150 сверхзвуковых военных самолетов пятого поколения, среди который модели F-35 и F-22. Об этом на мероприятии в Вашингтоне сообщил сенатор от штата Дэн Салливан, по его словам такие действия обозначат планы США по защите интересов государства в Арктике.