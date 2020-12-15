Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно

Виктория Ивашечкина
18:57 15.12.2020
Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
Водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных видеокамерами. Другими словами, водители смогут в электронном виде обжаловать полученные штрафы.

Уточняется, что жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированном камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг. Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Авторы законопроекта отметили, что на данный момент необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены тратить время и деньги для восстановления своих прав.

Также подчеркивается, что в законопроект была внесена поправка, уточняющая, что заявление об обжаловании должно быть подписано электронной подписью.

Ранее в МВД России рассказали о новых штрафах для водителей в 2021 году. Основные изменения коснутся правил, регулирующих технические проблемы, при наличии которых эксплуатация автомобиля запрещена. Ранее отсутствие подобного перечня лишало сотрудников ГИБДД возможности выписывать штрафы в случае выявления нарушений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.