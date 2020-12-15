Водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД дистанционно

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который упрощает порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных видеокамерами. Другими словами, водители смогут в электронном виде обжаловать полученные штрафы.

Уточняется, что жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированном камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг. Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Авторы законопроекта отметили, что на данный момент необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены тратить время и деньги для восстановления своих прав.

Также подчеркивается, что в законопроект была внесена поправка, уточняющая, что заявление об обжаловании должно быть подписано электронной подписью.

Ранее в МВД России рассказали о новых штрафах для водителей в 2021 году. Основные изменения коснутся правил, регулирующих технические проблемы, при наличии которых эксплуатация автомобиля запрещена. Ранее отсутствие подобного перечня лишало сотрудников ГИБДД возможности выписывать штрафы в случае выявления нарушений.