В Нагорный Карабах вернулись почти 40 тысяч беженцев

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российский контингент ведет круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, уточнил он.

По словам Конашенкова, за все время проведения Россией миротворческой операции в Карабах вернулись более 39 700 беженцев. За прошедшие сутки с территории Армении прибыли 566 человек.

Российские миротворцы продолжают расчистку местности от взрывоопасных предметов.

«За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 километра дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около пяти тысяч взрывоопасных предметов», - рассказал Конашенков.

При содействии миротворческих сил идет восстановление объектов жизненно важных объектов инфраструктуры. Так, завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает более 10 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны России продолжают оказание медицинской помощи населению в Степанакерте и Мардакерте, отметил Конашенков.

«В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств», - сообщил представитель ведомства.

За прошедшие сутки выездной врачебной бригадой в населенном пункте Хндзристан оказана медицинская помощь 31 жителю. Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 529 гражданам, в том числе 63 детям.

Российские миротворцы также продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 485 телефонных обращений, поступивших по горячей линии.