Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нагорный Карабах ТЕГИ

В Нагорный Карабах вернулись почти 40 тысяч беженцев

Анна Касаткина
18:40 15.12.2020
Российский контингент ведет круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в регионе.
В Нагорный Карабах вернулись почти 40 тысяч беженцев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российский контингент ведет круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, уточнил он.

По словам Конашенкова, за все время проведения Россией миротворческой операции в Карабах вернулись более 39 700 беженцев. За прошедшие сутки с территории Армении прибыли 566 человек.

Российские миротворцы продолжают расчистку местности от взрывоопасных предметов.

«За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 километра дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около пяти тысяч взрывоопасных предметов», - рассказал Конашенков.

При содействии миротворческих сил идет восстановление объектов жизненно важных объектов инфраструктуры. Так, завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает более 10 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны России продолжают оказание медицинской помощи населению в Степанакерте и Мардакерте, отметил Конашенков.

«В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств», - сообщил представитель ведомства.

За прошедшие сутки выездной врачебной бригадой в населенном пункте Хндзристан оказана медицинская помощь 31 жителю. Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 529 гражданам, в том числе 63 детям.

Российские миротворцы также продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 485 телефонных обращений, поступивших по горячей линии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.