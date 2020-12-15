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Кум Ванги назвал срок завершения пандемии коронавируса

Светлана Иванова
18:23 15.12.2020
По его словам, ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону после дня весеннего равноденствия - 20 марта 2021 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Miguel Á. Padriñán, Pixabay

Журналист и родственник известной прорицательницы Ванги Сергей Косторной объяснил, когда в соответствии с ее предсказаниями человечество справится с коронавирусом.

Как рассказал Косторной в комментарии «Звезде», ситуация изменится в лучшую сторону после дня весеннего равноденствия - 20 марта 2021 года.

«Год кричащего петуха по славянскому календарю наступает 20 марта. К этому времени ситуация с коронавирусом поутихнет значительно. Процентов на 70 волны будут постепенно уходить, найдены будут лекарства, и будет приобретен какой-то иммунитет», - подчеркнул Косторной.

Он добавил, что изменения будут связаны с вхождением Земли в более гармоничное «пятое измерение», где преобладает энергетика «ангелов».

«С этого момента изменится жизнь Земли. Земля более плотно входит в пятое измерение. Это духовное возрождение. Это энергетика ангелов… Земля - живой организм, по мнению Ванги. Тогда Землю ждут высокая светлая энергия, хороший иммунитет, хорошее настроение, позитив», - рассказал Косторной.

По его словам, человечеству придется перетерпеть несколько тяжелых зимних месяцев до наступления нового года по славянскому календарю. Задача людей в этот период - не провоцировать конфликты, отметил друг Ванги.

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