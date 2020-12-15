Названы две наиболее популярные ошибки при ношении маски

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что только правильно надетая маска может защитить от проникновения коронавируса.

По словам специалистов, медицинскую маску надо носить так, чтобы между ней и лицом не было места, куда мог бы попасть вирус. Это подтвердила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает радио «Комсомольская правда».

Также, по ее мнению, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и регулярно проветривать помещения. Более того, маску нельзя трогать грязными руками, поскольку заражение может перейти с рук на маску, а затем на лицо.

«Мы видим, что заражение во многом идет там, где люди больше по времени вместе в одном закрытом помещении, где нет хорошей вентиляции», - объяснила Вуйнович.

При этом она напомнила, что ВОЗ никогда не призывала носить маски на улицах. По словам Вуйнович, это стоит делать, только если на улице невозможно соблюдать физическую дистанцию от других людей.

При этом если человек ждет на остановке общественный транспорт, а рядом еще стоят люди, то лучше надеть маску.

Ранее врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой. Теплое дыхание способствует образованию наледи на поверхности маски, поэтому менять ее нужно гораздо чаще.