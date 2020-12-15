В Минпросвещения рассказали, будет ли обязательная контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году

В Минпросвещения РФ сообщили, что введение обязательной контрольной работы по истории для школьников перед ОГЭ и ЕГЭ в этом учебном году не планируется, но в экспертной среде вопрос поставлен на обсуждение.

«Концепция - рамочный плановый документ, задающий основные направления развития предметной области. Конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами, и в настоящее время контрольная работа по истории не содержится и не применяется как обязательное условие допуска к итоговой аттестации. Подобные проекты, действительно, обсуждаются в экспертной среде, при этом отметим, что никаких изменений в этой связи в нынешнем учебном году не планируется», - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Из концепции преподавания в школах учебного курса «История России», утвержденного решением коллегии Минпросвещения РФ в октябре, следует, что написание контрольной работы по истории может стать условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

Таким образом, министерству и Рособрнадзору вместе с Российским историческим обществом и Ассоциацией учителей истории и обществознания предстоит выработка плана по постепенному внедрению такой практики в школах.