В стране и мире Песков отменил общение с журналистами до большой пресс-конференции Путина Анна Касаткина Брифинги по конференц-связи представитель президента обычно проводит каждый будний день. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков временно приостанавливает проведение ежедневных брифингов для СМИ. Это связано с подготовкой к ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, сообщил он. «Да, это так», - ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС. Брифинги по конференц-связи представитель президента обычно проводит каждый будний день. Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно на протяжении своего президентства с 2001 года. Ранее Песков предположил, что в 2020 году пресс-конференция будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика