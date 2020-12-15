Песков отменил общение с журналистами до большой пресс-конференции Путина
Брифинги по конференц-связи представитель президента обычно проводит каждый будний день.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков временно приостанавливает проведение ежедневных брифингов для СМИ. Это связано с подготовкой к ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, сообщил он.
«Да, это так», - ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.
Брифинги по конференц-связи представитель президента обычно проводит каждый будний день.
Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно на протяжении своего президентства с 2001 года. Ранее Песков предположил, что в 2020 году пресс-конференция будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.