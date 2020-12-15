Символ общей памяти: в Белграде зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь

В столице Сербии у Мемориала освободителям Белграда зажгли первый в стране Вечный огонь. Он разгорелся от частицы пламени, взятой с Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.

В церемонии в Парке освободителей Белграда приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич.

Лампаду с частицей Вечного огня доставили из Москвы в Белград в сопровождении почетного караула спецбортом Минобороны РФ. В феврале этого года в мемориальном комплексе, где появился первый Вечный огонь, заложил капсулу министр обороны России Сергей Шойгу.