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В Киеве около 40 полицейских пострадали в ходе акции протеста

Анна Назайкина
17:30 15.12.2020
Как сообщается, один из силовиков потерял сознание из-за удара по голове.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Около 40 полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками акции протеста предпринимателей, они пытались установить палатки в центре Киева.

«Пострадали около 40 полицейских, в основном они получили ожоги глаз. Один полицейский потерял сознание из-за удара по голове», - сообщили ТАСС в столичном полицейском главке.

О том, пострадал ли кто-то среди участников акции, на данный момент в полиции неизвестно. Однако, по информации корреспондента ТАСС, в результате стычек медицинская помощь потребовалась нескольким митингующим.

Сегодня стало известно о том, что предприниматели возобновили акцию протеста в правительственном квартале столицы Украины. Они требуют, чтобы были отменены ограничения на предпринимательскую деятельность, а также настаивают на том, чтобы решение о введении кассовых аппаратов было отозвано.

Ранее украинский кабмин ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за ситуации с COVID-19 с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые должны были действовать до конца 2020 года.

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