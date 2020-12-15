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«Антимасочников» будут пересаживать на карантинные места в самолете

Светлана Иванова
17:14 15.12.2020
Для пассажиров, которые отказываются носить маску в салоне самолета во время полета, предусмотрен специальный карантинный отсек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sjleegraves, Pixabay

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет пересаживать пассажиров, которые не хотят носить маски в салоне самолета, в специальный карантинный отсек. Причем правила будут действовать даже для тех пассажиров, кто путешествует бизнес-классом.

Для этих целей предназначены места на последних двух рядах по правому борту. Теперь указанные места, находящиеся в эконом-классе самолета, заблокированы при бронировании билетов.

Как пояснила представитель пресс-службы авиаперевозчика Юлия Спивакова в комментарии «Звезде», указанные меры являются общемировой, хотя и вынужденной практикой. 

«Аэрофлот усилил контроль за соблюдением масочного режима. В том числе мы дополнительно информируем, что полет не возможен, если пассажир по любым причинам не соблюдает требования Роспотребнадзора», - пояснила Спивакова.


Она отметила, что авиакомпания пошла на введение этой меры, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров. 

В авиакомпании S7 пока не планируют вводить карантинные места. Как пояснила пресс-секретарь перевозчика Надежда Хаитова, на входе в самолет бортпроводники контролируют наличие у пассажиров маски, если у кого-то ее не оказалось, пассажиру выдается бесплатный набор средств индивидуальной защиты. При этом бортпроводники обязательно обращают внимание пассажиров на необходимость оставаться в маске в течение всего полета.

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