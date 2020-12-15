Мусорный полигон «Ядрово» закрыли в Подмосковье

В Московской области закрыли полигон твердых бытовых отходов «Ядрово». Остальные городские свалки будут закрыты в регионе до конца года, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В XX веке свою работу в Московской области начали 39 полигонов. В этом году мы закроем все – ни одной городской свалки не будет в Московской области», – сказал он.

Мусор, которые раньше складировали на «Ядрово», теперь будет отправляться на комплекс переработки отходов «Храброво» в Можайском городском округе. Такая мера, по словам Воробьева, исключит неприятный запах и загрязнение экологии. На месте «Ядрово» проведут рекультивацию в соответствии с национальным проектом.

«Десять мы уже закончили, на семи сейчас идет рекультивация. Еще 15 – проектирование. „Ядрово“ в 2021 году становится в проектирование, и затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности», – цитирует губернатора «360».

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, который распространялся от полигона «Ядрово». В апреле этого же года заполненную мусором часть полигона, откуда шел запах, закрыли для приема отходов, а в июне возвели на ней систему утилизации газа.

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объем вывозимого на полигоны мусора.