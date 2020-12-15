В стране и мире Коронавирус В ВОЗ назвали процент ложных ПЦР-тестов на COVID-19 Светлана Иванова Тестирование показывает ложный результат в 5% случаев. © Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович назвала высокой точность ПЦР-тестов при диагностике коронавирусной инфекции. Как сообщила Вуйнович «Комсомольской правде», тестирование показывает верный результат в 95%. «ПЦР-тест является одним из самых точных методов анализа, который мир сейчас имеет. Через проект Фонда инновационной диагностики сделан анализ 22 мировых систем, все они показывали точность 95%», - подчеркнула представитель ВОЗ в РФ. Вуйнович объяснила, какие факторы влияют на точность результатов. Среди них правильная подготовка пациентов, соблюдение верных условий при транспортировке материала, проверка тест-системы в лаборатории и даже способ забора образцов. В частности, как пояснила представитель ВОЗ, материалы нужно брать «не только из горла, но и из носоглотки». Она добавила, что ложный результат дают примерно 5% ПЦР-тестов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика