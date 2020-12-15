Госдума одобрила в первом чтении наказание за пропаганду наркотиков в Сети

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о десяти годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети.

Отмечается, что авторами инициативы стали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России. Изменения предлагаются внести в статью 230 Уголовного кодекса и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, передает РИА Новости.

С помощью проекта предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков в Интернете повлечет по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Также наказание будет подразумевать лишение прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

В начале текущего года правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, в котором содержатся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Интернете. Отмечалось, что за нарушение гражданину придется заплатить штраф от пяти до 30 тысяч рублей, должностному лицу - от 50 до 100 тысяч рублей.