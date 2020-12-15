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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в РФ

Виктория Ивашечкина
15:09 15.12.2020
По словам главы ведомства, закрепление сегодняшнего результата борьбы с инфекцией зависит от каждого человека.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в стране очень хрупкая, при этом закрепление результата зависит от каждого.

«Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», - уточнила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Она также подчеркнула, что, по информации, полученной в ходе эпидрасследований специалистами ведомства, чаще всего коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.

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