В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в стране очень хрупкая, при этом закрепление результата зависит от каждого.

«Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр», - уточнила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России. Она также подчеркнула, что, по информации, полученной в ходе эпидрасследований специалистами ведомства, чаще всего коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.