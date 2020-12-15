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Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19

Анна Назайкина
15:40 15.12.2020
Правительство РФ выделит на эти цели 2,8 млрд рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tamanna Rumee, Unsplash.com

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей», - заявил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также Мишустин сообщил, что было принято решение дополнительно направить регионам почти 2,8 млрд рублей для обеспечения больных COVID-19 необходимыми лекарствами.

Глава кабмина отметил, что на данный момент большинство пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Кроме того, он напомнил, что правительство уже выделяло регионам России более 5 млрд рублей на закупку нужных лекарственных препаратов.

«Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом. Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства», - подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства поручил региональным властям тщательно следить за своевременной доставкой необходимых лекарств.

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