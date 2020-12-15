Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все 85 регионов страны предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от COVID-19.
«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавируса - начали масштабную вакцинацию наших граждан. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы», - подчеркнул премьер на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19, препарат доставлен во все субъекты. По словам Михаила Мишустина, все регионы страны подготовлены к принятию вакцины, также были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков.