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Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации

Виктория Ивашечкина
15:37 15.12.2020
По словам Михаила Мишустина, ранее был разработан специальный график поставки препарата.
Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации
© Фото: Biontech, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все 85 регионов страны предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от COVID-19.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавируса - начали масштабную вакцинацию наших граждан. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы», - подчеркнул премьер на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, говорится на сайте кабмина. 

Ранее сообщалось, что во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19, препарат доставлен во все субъекты. По словам Михаила Мишустина, все регионы страны подготовлены к принятию вакцины, также были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков.

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