Момент хлопка газа в жилом доме в Твери попал на видео

Опубликованы кадры взрыва газа в доме в Твери. После этого по всему зданию образовались трещины, а жильцы были временно переселены.

В видеоролике, опубликованном в паблике «Афанасий | Новости Твери и Тверской области», видно, насколько сильным оказался взрыв. Обломки разлетелись по двору, а у всех припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Хлопок произошел в квартире на третьем этаже дома по улице Гусева утром 2 января. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с газовой техникой. В результате инцидента четырнадцать человек пришлось разместить в ближайшей гостинице. По поручению губернатора Игоря Рудени, их обеспечили горячим питанием и оказали необходимую помощь и поддержку.