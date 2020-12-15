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Во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса

Анна Назайкина
14:46 15.12.2020
Ранее Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 в России.
Во всех российских регионах началась вакцинация от коронавируса
© Фото: mos.ru

Во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19, препарат доставлен во все субъекты. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

Он также заявил, что все регионы страны подготовлены к принятию вакцины, были разработаны параметры качества перевозки, хранения, а также самой вакцинации с памятками для пациентов и медиков.

Второго декабря президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России. Применяется препарат «Спутник V». Вакцинация от COVID-19 в стране является бесплатной и добровольной.

Напомним, что в августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Отмечается, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 26 689 человек, причем у 19,4% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 24 813 пациентам, скончались - 577. Накануне сообщалось о 27 328 новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 707 945.

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