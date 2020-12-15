Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию с визитом в 2021 году.

Сам Лавров 14-15 декабря находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Глава российского дипведомства также отметил, что в 2021 году будет отмечаться 25-летие дипломатических отношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

«И я пригласил госпожу министра по этому поводу нанести ответный визит в нашу страну», - подчеркнул Лавров, говорится на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров во вторник, 15 декабря, посетит Сербию и встретится с президентом страны Александром Вучичем, а также с главой сербского дипведомства Николой Селаковичем.