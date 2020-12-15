Госдума во втором чтении одобрила восстановление системы вытрезвителей

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о воссоздании в России системы вытрезвителей. Он был принят в первом чтении еще в ноябре прошлого года.

«Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», - указано в документе.

Планируется, что вступление закона в силу произойдет 1 января 2021 года. Правила организации деятельности вытрезвителей будут утверждаться Минздравом, Минтрудом и МВД.

Ранее глава Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко заявил, что восстановление системы вытрезвителей в стране необходимо для сохранения жизни и здоровья людей. Он также подчеркнул, что закон даст регионам возможность самостоятельно принимать решение о создании этих учреждений в любой форме.