Контрольная по истории может стать условием допуска к ОГЭ и ЕГЭ

Контрольная работа по истории может стать обязательным условием для допуска школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это следует из концепции преподавания в школах учебного курса «История России», который был утвержден решением коллегии Минпросвещения.

Из документа следует, что Минпросвещения, Рособрнадзору, Ассоциации учителей истории и обществознания необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки знаний по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования.

«В качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к государственной итоговой аттестации», - приводит ТАСС выдержку из документа.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают ограничения по числу сдаваемых на ЕГЭ предметов. В ведомстве уточнили, что сдавать можно любое количество предметов по выбору.