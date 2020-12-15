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СМИ узнали о работе американских военных над технологией телепатической связи

Светлана Иванова
14:11 15.12.2020
Цель исследования – найти способ обеспечь телепатическую связь между военными через центральный компьютер.
СМИ узнали о работе американских военных над технологией телепатической связи
© Фото: Robina Weermeijer, Unsplash.com

Американские военные занимаются разработкой технологии телепатической передачи сигналов в мозг. Об этом сообщает газета Express.

В работе задействованы ученые из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и Беркли, Университета Дьюка и нескольких британских университетов.

Руководитель программы Управления армейских исследований Хамид Крим отметил, что в ходе работы исследователям удалось определить, какие сигналы мозга направляют движение, а затем скорректировать их. Цель исследования – найти способ обеспечить телепатическую связь между военными через центральный компьютер. По словам Крима, для этого ученые пытаются заставить человеческий мозг наладить диалог с компьютером посредством мысли.

«Если солдат находится в ситуации, когда не может говорить или не может произносить что-то вслух, чтобы вести разговор, он сможет мысленно вести разговор с машиной, которая, в свою очередь, может передавать эту информацию дальше, возможно, другому солдату», - пояснил Крим практическую сторону работы.

На данном этапе ученым удалось разработать методологию и математический алгоритм, с помощью которого можно дифференцировать поведенческие реакции мозга. Это открытие поможет при работе со стрессом.

«Например, человек, возможно, испытывает стресс, усталость. Или, занимаясь какой-либо деятельностью, не обращает внимания на усталость», - пояснил ученый, указав, что способность машины давать обратную связь может сослужить хорошую службу, привлекая внимание человека к его состоянию.

При этом до появления системы мозгового интерфейса, подходящей для военных целей, скорее всего, понадобятся десятилетия, выразил уверенность ученый.

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