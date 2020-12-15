Эксперт объяснила причины исторического ипотечного рекорда в России

В 2020 году зафиксирован рекорд на ипотечном рынке. Было выдано большое количество кредитов на максимальную сумму. Но говорить о том, что в следующем году можно достичь хотя бы этих же результатов, преждевременно. Такое мнение высказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«То, что было в этом году, было обусловлено не экономическими какими-то факторами - ростом доходов граждан, уверенностью в завтрашнем дне, ростом рабочих мест, стабильностью на рынке труда. Нет, в этом году был болезненный рост - он был обусловлен тем, что люди боялись за свои сбережения и в массовом порядке закрывали свои вклады, выносили все из банков, из ячеек и превращали это в квадратные метры, потому что так было во все времена кризисов в нашей стране - и в 1998 году, и в 2008 году», - сообщила она телеканалу «Звезда».

Эксперт добавила, что это связано с тем, что люди боятся, что произойдет девальвация рубля. Им просто жаль свои сбережения.

Но при этом, как отметила Радченко, самый большой вклад в текущем году сделали инвесторы.

«Стимул для того, чтобы люди так поступали, - их подтолкнуло государство, сделав льготную ипотеку именно на новостройки. Это жилье, которое на три-четыре года растягивается. К тому же еще ремонт. То есть в лучшем случае люди въедут через пять лет туда. Поэтому это еще раз говорит о том, что это для инвесторов была такая программа, именно они и сделали кассу», - уточнила она.

Ранее РИА Новости со ссылкой на один из банков сообщило, что объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года может впервые в истории превысить четыре триллиона рублей.

На прошлой неделе распространить программу льготной ипотеки не только на новостройки, но и на вторичное жилье предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но, как рассказал «Звезде» ипотечный брокер Дмитрий Ракута, это может спровоцировать рост цен на квартиры.