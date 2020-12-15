Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США

Следующим президентом США станет представитель Демократической партии Джозеф Байден. Коллегия выборщиков проголосовала за его кандидатуру.

Будущий глава Белого дома сумел преодолеть необходимый для избрания рубеж в 270 голосов. Следующим этапом станет сертификация конгрессом решения коллегии. Мероприятие состоится шестого января.

Инаугурация нового главы Соединенных Штатов Америки намечена на 20 января, спустя две недели после утверждения конгрессом.

Выборы президента в США состоялись третьего ноября. Тогда штаб Демократической партии и крупные СМИ сообщили о победе в них кандидата Джозефа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать победу оппонента, сославшись на якобы имевшиеся случаи подтасовки голосов.

Ранее экс-кандидат на высший пост в США Хиллари Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков и избирать следующих президентов простым большинством голосов.