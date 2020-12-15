В Роскосмосе сообщили, когда на МКС окончательно заделают трещину

Трещину в российском модуле «Звезда» на МКС, ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года. Это произойдет после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле «Прогресс». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Окончательная герметизация переходной камеры пройдет в феврале 2021 года, когда очередной грузовой корабль “Прогресс” доставит на борт специальный ремкомплект», - говорится в журнале «Русский космос».

Напомним, что небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. В этом году выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили трещину размером около четырех сантиметров и временно заклеили ее каптоновой лентой (термостойким скотчем).

Ранее сообщалось, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС планируется на 15 февраля 2021 года. Он будет осуществлен с космодрома Байконур.