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Москвичей будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по данным в соцсетях

Анна Назайкина
13:30 15.12.2020
В столице за сутки выявили 5 418 новых случаев заражения коронавирусом.
Москвичей будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по данным в соцсетях
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

В Москве инспекторы начнут выписывать штрафы за нарушения мер по борьбе с COVID-19 по данным размещенных в социальных сетях видео, а также других материалов, сообщает РИА Новости.

Начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков также рассказал, что около 10% московских предприятий нарушают меры по борьбе с коронавирусом.

«К счастью, большинство заведений, большинство предпринимателей ведут себя добросовестно. Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — заявил он в эфире Первого канала.

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 5 418 москвичей. Вылечиться от болезни удалось 5 307 жителям столицы, скончались – 77. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Москве достигло 703 502.
 

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