В России вводят штрафы для чиновников за оскорбления граждан

Во вторник, 15 декабря, Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для чиновников за оскорбление граждан. Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает штраф за клевету для юридических лиц.

Согласно документу, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение штраф увеличивается от 100 до 150 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за оскорбления в целом. Для граждан штраф будет составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас от 1 до 3 тысяч рублей), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей (против нынешних 10 - 30 тысяч рублей), для юридических - от 100 до 200 тысяч рублей (сейчас 50 –100 тысяч рублей).

В законопроекте также уточняется само понятие оскорбления – это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме в адрес одного или группы лиц, но и в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».