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Ученые обнаружили причины массовых вымираний на Земле

Светлана Иванова
13:19 15.12.2020
Массовые вымирания на Земле происходят циклично.
Ученые обнаружили причины массовых вымираний на Земле
© Фото: factymira.ru

Массовые вымирания на Земле происходят циклично и связаны не только с падением астероидов, но и с другими факторами, выяснили американские ученые.

Так, палеонтологи связывали массовые вымирания существ на нашей планете с воздействием небесных тел из космоса. В частности, наиболее известным было мел-палеогеновое вымирание, когда 66 миллионов лет назад упавший астероид положил конец эпохе динозавров, уничтожив около 70% всей жизни на суше и в воде.

Однако исследование ученых из Нью-Йоркского университета выявило связь между вымираниями и определенными циклами в истории Земли. Эта цикличность составляет 27,5 миллиона лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Historical Biology.

В ходе работы исследователи изучили данные о массовой гибели животных на суше и пришли к выводу, что они совпали с исчезновением жизни в океане.

По словам одного из авторов работы - профессора биологии Майкла Рампино, подобные процессы можно объяснить двумя причинами.

Первая, как подчеркнул профессор, как раз сопряжена с катастрофическими изменениями климата, вызванными упавшими астероидами. Солнечная система сталкивается с потоками комет примерно каждые 26-30 миллионов лет.

Еще одной возможной причиной массового вымирания является так называемый трапповый магматизм, когда за относительно небольшое время на территорию изливается огромный объем лавовых потоков. Это приводит к созданию тяжелых условий для жизни, включая сильный холод, кислотные дожди, истощение озонового слоя и повышенную радиацию.

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