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Глава Минздрава рассказал, передается ли коронавирус рожденным от болеющих матерей детям

Иван Линдеманн
13:15 15.12.2020
Как сказал Михаил Мурашко, дети болеют коронавирусом реже взрослых, но чаще являются переносчиками инфекции.
Глава Минздрава рассказал, передается ли коронавирус рожденным от болеющих матерей детям
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Коронавирус не передается ребенку, рожденному от заболевшей матери. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, они, как правило, не страдают, вертикальной передачи, как это называется в медицинской терминологии, не происходит. Природа защищает ребенка в большинстве своем», - сказал он в интервью проекту «Лично - детям».

Также, по словам главы Минздрава, дети болеют коронавирусом реже взрослых, но чаще являются переносчиками инфекции.

«Тесный контакт с ребенком, который может быть переносчиком возбудителя, конечно же создает риски для людей старшего возраста, особенно старше 60 лет», - подчеркнул министр.

Из-за этого, добавил Мурашко, в РФ предпринимают все меры, чтобы прервать цепочки передачи вируса.

«Поэтому есть введение дистанционного обучения в тех субъектах, в которых имеется напряженная ситуация инфекционная, есть перевод на разные формы пролонгированных каникул и так далее», - заявил глава Минздрава.

По последним данным, в России зафиксировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровели 2 149 610 человек, умерли - 47 968.

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