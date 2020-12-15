Облачно и осадки: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России

Жителей Центральной России на текущей неделе ожидает переменчивая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив, что с высокой долей вероятности в регионе также сформируется устойчивый снежный покров.

«Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег. К полудню высота снега может повыситься сантиметров на пять. Погода не солнечная, но снег будет. С вероятностью более 90% снег, который выпадет, останется на зиму», - рассказал специалист РИА Новости.

Синоптик добавил, что если неделей ранее антициклон принес на европейскую часть РФ морозную, ясную, солнечную погоду, то на текущей неделе произойдут изменения, которые будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.

«Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода. Ночные температуры - около минус 5-6 градусов, а дневные завтра и послезавтра - минус 2-4», - уточнил Вильфанд.

По словам метеоролога, к пятнице жителей региона ждет оттепель - до двух градусов выше нуля. В субботу же в Центральную Россию придет умеренно холодный воздух с северо-востока, поэтому температура воздуха снизится. При этом Вильфанд не стал делать прогноз на воскресенье, так как в этот день, по его словам, «возможны варианты».