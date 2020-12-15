Метеоролог рассказал о погоде в Москве на Новый год

В канун Нового года на Москву, по прогнозам, обрушится серия мощных снегопадов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это связано с «ныряющими» атлантическими циклонами.

«Есть предварительная надежда на то, что к Новому году мы подойдем с хорошими зимними показателями: с умеренно отрицательными температурами и с нормальным снежным покровом», - подчеркнул метеоролог.

Снег, по словам Тишковца, не растает даже во второй половине недели, когда столбики термометров, как ожидается, приблизятся к нулевой отметке.

«Снежный покров все равно сохранится, и, кроме этого, этому будет способствовать понижение температуры на следующей неделе», - отметил специалист.

За ночь прошедший снегопад увеличил высоту снежного покрова в Москве с 5 до 10 сантиметров.