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Метеоролог рассказал о погоде в Москве на Новый год

Иван Линдеманн
12:07 15.12.2020
В канун праздника, заявил Евгений Тишковец, на столицу обрушится череда сильных снегопадов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anastasia Gepp, Pixabay

В канун Нового года на Москву, по прогнозам, обрушится серия мощных снегопадов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, это связано с «ныряющими» атлантическими циклонами.

«Есть предварительная надежда на то, что к Новому году мы подойдем с хорошими зимними показателями: с умеренно отрицательными температурами и с нормальным снежным покровом», - подчеркнул метеоролог.

Снег, по словам Тишковца, не растает даже во второй половине недели, когда столбики термометров, как ожидается, приблизятся к нулевой отметке.

«Снежный покров все равно сохранится, и, кроме этого, этому будет способствовать понижение температуры на следующей неделе», - отметил специалист.

За ночь прошедший снегопад увеличил высоту снежного покрова в Москве с 5 до 10 сантиметров.

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