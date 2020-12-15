Валентина Гафта проводили в последний путь

В Москве в театре «Современник» состоялась гражданская панихида по народному артисту РСФСР Валентину Гафту, который скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Артиста проводили в последний путь аплодисментами. Церемония прощания длилась больше двух часов. В театр, в котором Гафт служил с 1969 года, пришли коллеги артиста и почитатели его таланта.

Как сообщалось ранее, причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.