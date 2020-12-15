В стране и мире Коронавирус Артур Чилингаров повторно заболел коронавирусом Иван Линдеманн По словам Вячеслава Володина, это произошло из-за того, что 81-летний Герой Советского Союза и России, полярный исследователь переболел и сразу же пришел на работу. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Депутат Артур Чилингаров повторно заболел коронавирусом. Об этом на пленарном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это произошло из-за того, что 81-летний Герой Советского Союза и России, полярный исследователь переболел и сразу же пришел на работу. «Сейчас мы все с вами переживаем за его здоровье и желаем выздоровления», - сказал Володин. Всего, отметил председатель Госдумы, повторно вирус подхватили пять депутатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика