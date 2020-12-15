Артур Чилингаров повторно заболел коронавирусом
По словам Вячеслава Володина, это произошло из-за того, что 81-летний Герой Советского Союза и России, полярный исследователь переболел и сразу же пришел на работу.
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Депутат Артур Чилингаров повторно заболел коронавирусом. Об этом на пленарном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, это произошло из-за того, что 81-летний Герой Советского Союза и России, полярный исследователь переболел и сразу же пришел на работу.
«Сейчас мы все с вами переживаем за его здоровье и желаем выздоровления», - сказал Володин.
Всего, отметил председатель Госдумы, повторно вирус подхватили пять депутатов.