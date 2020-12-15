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СМИ сообщили о задержании руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии

Тамара Астапенкова
12:11 15.12.2020
В результате пожара, случившегося в ночь на вторник, погибли 11 человек.
СМИ сообщили о задержании руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии
© Фото: СУ СК России по Башкортостану

В Башкирии задержана руководитель частного дома престарелых, в котором после пожара погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент руководитель задержан», - говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 15 декабря, в деревне Ишбулдино произошел пожар в здании автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». На момент возгорания в помещении находились 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Житель башкирского села, в котором располагался сгоревший дом престарелых, рассказал «Звезде» о руководительнице пансионата. Она живет в соседней деревне. По словам мужчины, постояльцы не жаловались на условия содержания.

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