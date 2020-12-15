Роскосмос рассекретил документы к юбилею первой посадки на Венеру

Роскосмос к юбилею посадки советской межпланетной автоматической станции «Венера-7» на поверхность Венеры опубликовал засекреченные ранее документы по подготовке аппарата к полету.

«Полвека назад, 15 декабря 1970 года, советская автоматическая станция "Венера-7" совершила первую в истории мягкую посадку на поверхность соседней к Земле планеты Венера и отправила с нее назад радиосигналы. Это достижение стало итогом десятилетней работы», - сообщается на сайте госкорпорации.

Теперь любой желающий может ознакомиться с ранее засекреченными документами. На сайте Роскосмоса обнародованы приказы министра общего машиностроения, заключение экспертной комиссии по объекту В-70, техническое задание на него, проекты сообщений ТАСС о запуске станций, результаты выполнения плана различных видов работ, заключения экспертных комиссий, фотоснимки, а также другие документы.

© РГАНДТ, Роскосмос

«Венера-7» отличалась от своих «предшественников» тем, что ее оснастили повышенной теплоизоляцией, а также новым высотометром и изоляционным материалом. Корпус станции модернизировали таким образом, что ему удавалось выдерживать большее давление. Масса аппарата достигала 500 кг.

Семнадцатого августа 1970 года «Венеру-7» вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя «Молния-М». Спустя практически четыре месяца станции удалось достичь поверхности Венеры, где ее ожидали давление около 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию. При входе в атмосферу у аппарата вышел из строя телеметрический коммутатор, поэтому «Венера-7» передавала данные только об окружающей температуре.

«По косвенным признакам - времени снижения спускаемого аппарата в атмосфере, длине траектории спуска, скорости и характеру изменения передаваемых с него данных - ученым удалось составить профиль соответствия окружающей температуры высоте до поверхности планеты», - сообщили в Роскосмосе.

На Венере советский аппарат смог проработать не более 20 минут, так как внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов, а затем вышла из строя.

Несмотря на прекращение работы станции, было принято решение наградить предприятия, которые участвовали в создании совершившей первую в истории мягкую посадку на Венеру, а программу изучения этой планеты продолжить.

В октябре этого года в РАН поддержали инициативу Роскосмоса о разработке новой программы по исследованию Венеры в 2029-2035 годах. Предполагается, что она будет состоять из нескольких миссий автоматических аппаратов, которые возьмут пробы грунта и атмосферы планеты и доставят их на Землю.