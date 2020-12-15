Деревянко объявил о расставании с женой после 10 лет брака
Актер сообщил, что с Дашей они по-прежнему дружат и воспитывают детей.
© Видео: pablo_derevyanko, Instagram © Фото: pablo_derevyanko, Instagram
Актер Павел Деревянко сделал официальное заявление, в котором объявил о своем расставании с женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил 10 лет. Обращение к поклонникам артист опубликовал в своем Instagram.
«Да, мы с Дашей действительно расстались! В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара», - написал актер.
Он попросил не придумывать «своих версий» их расставания. По признанию Деревянко, они с женой вовремя поняли, что пришло время расстаться. Актер поблагодарил всех за деликатность и понимание.