Деревянко объявил о расставании с женой после 10 лет брака

Актер Павел Деревянко сделал официальное заявление, в котором объявил о своем расставании с женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил 10 лет. Обращение к поклонникам артист опубликовал в своем Instagram.

«Да, мы с Дашей действительно расстались! В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по-прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только мы больше не пара», - написал актер.

Он попросил не придумывать «своих версий» их расставания. По признанию Деревянко, они с женой вовремя поняли, что пришло время расстаться. Актер поблагодарил всех за деликатность и понимание.