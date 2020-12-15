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31 регион России сделал 31 декабря выходным днем

Светлана Иванова
12:26 15.12.2020
В Ненецком автономном округе и Тульской области решили сделать 31 декабря выходным.
31 регион России сделал 31 декабря выходным днем
© Фото: Jana Martínez, Pixabay

Уже 31 субъект России объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующие распоряжения накануне были сделаны главами двух российских регионов.

В частности, в понедельник, 14 декабря, о своем решении сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Он подчеркнул, что с предложением перенести рабочий день с 31 декабря на 26-е согласились 90% жителей региона, передает ТАСС.

Аналогичное распоряжение сделал глава Тульской области Алексей Дюмин. Он обратился к работодателям региона, попросив их сделать 31 декабря выходным днем для всех сотрудников. Организациям, которые функционируют непрерывно, было предложено сократить до минимально возможного число работников на местах.

О решении сделать 31 декабря выходным днем уже сообщили в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Ярославской, Воронежской областях. Бурятия, Карелия, Камчатка, Крым, Севастополь, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтай и Ставропольский край также поддержали эту инициативу.

Ранее правительство объявило рабочим последний день 2020 года, однако окончательное решение по этому вопросу оставило на уровне субъектов и предприятий. При этом член Общественной палаты Султан Хамзаев подчеркнул, что более 85% от всех опрошенных россиян выступают за общественную инициативу «31 декабря - выходной день».

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