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Володин назвал число повторно заболевших коронавирусом депутатов Госдумы

Иван Линдеманн
12:25 15.12.2020
Всего, по словам спикера, на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов.
Володин назвал число повторно заболевших коронавирусом депутатов Госдумы
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Антитела не выработались, и, соответственно, заразились», - уточнил он.

Володин отметил, что в общей сложности на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов.

Во вторник, 15 декабря, стало известно, что разработанную Министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцину от коронавируса «Спутник V» протестируют на беременных. Испытание начнется после завершения исследования на детях.

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