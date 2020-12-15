Володин назвал число повторно заболевших коронавирусом депутатов Госдумы
Всего, по словам спикера, на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов.
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Пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
«Антитела не выработались, и, соответственно, заразились», - уточнил он.
Володин отметил, что в общей сложности на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов.
Во вторник, 15 декабря, стало известно, что разработанную Министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцину от коронавируса «Спутник V» протестируют на беременных. Испытание начнется после завершения исследования на детях.