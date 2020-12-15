В стране и мире Коронавирус Володин назвал число повторно заболевших коронавирусом депутатов Госдумы Иван Линдеманн Всего, по словам спикера, на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов. © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress Пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Антитела не выработались, и, соответственно, заразились», - уточнил он. Володин отметил, что в общей сложности на текущий момент переболели или продолжают болеть COVID 157 депутатов. Во вторник, 15 декабря, стало известно, что разработанную Министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцину от коронавируса «Спутник V» протестируют на беременных. Испытание начнется после завершения исследования на детях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика